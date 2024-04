Borse Ue ancora in rosso dopo la conferma sui tassi della Bce Ora si guarda a Lagarde

(Di giovedì 11 aprile 2024) I prezzi al consumo negli Stati Uniti superiori alle attese gelano le aspettative sulle prossime mosseFed. Occhi puntati su Francoforte e sulle parole di Christinee sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Rendimenti in rialzo nell’asta BTp

«Attenzione, pickpocket!». Questo l’urlo diventato virale sui social qualche tempo fa, per lanciare l’ allarme sulla presenza delle borseggiatrici . Adesso, il tormentone torna a risuonare nella ... (open.online)

Da capire se l’andamento dei prezzi al consumo potrà corroborare le attese di un taglio dei tassi Fed a giugno. Oro sopra 2.370 dollari, poi ritraccia. Petrolio in calo (ilsole24ore)

Borsa ultime notizie: listini in rosso nel giorno della Bce. A Piazza Affari cedono auto e banche. Arriva il nuovo Btp Valore - In attesa di indicazioni sui tassi da parte della Bce, le Borse europee imboccano la strada dei ribassi. A Piazza Affari è tutta in rosso la galassia Exor dopo la pubblicazione dei conti 2023. Giù le ...firstonline.info

I titoli del giorno a Piazza Affari: Eni e Saipem avanzano, Iveco ancora in panne - Seduta all'insegna della cautela per Piazza Affari, con l'indice Ftse MIb che scivola sotto la soglia dei 34 punti in attesa della Bce. Tra le storie di giornata le big del comparto oil, nuovi cali pe ...borse

Ricerca sulle malattie rare: all’Università la borsa finanziata da Telethon e Cariplo - Pisa, 11 aprile 2024 - La professoressa Michela Ori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa ha vinto la terza edizione del bando Telethon-Cariplo aggiudicandosi un finanziamento di 80mila ...lanazione