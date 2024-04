Keanu Reeves in trattative per recitare nel nuovo film di Östlund

Uno studio sulla rabbia in aereo provocata dalle disuguaglianze sociale, si preannuncia infuocato il nuovo film di Ruben Östlund che potrebbe vedere protagonista la star Keanu Reeves. Keanu Reeves sarebbe entrato in trattative per unirsi al cast del nuovo film di Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down. A dare la notizia è Variety, specificando inoltre che la trama esatta della pellicola è ancora top secret. Nel 2022 Ruben Östlund ha ... (movieplayer)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Keanu Reeves, celebre per il suo ruolo in “John Wick”, sta preparando il suo prossimo grande progetto cinematografico. Si dice che l’attore sia in trattative per collaborare con il rinomato regista Ruben Östlund per il prossimo film sul disastro aereo intitolato “The Entertainment System Is Down”. Keanu Reeves e Ruben Östlund si uniscono per “The… | Articolo ... (mistermovie)