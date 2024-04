Keanu Reeves nel cast del nuovo film del regista di Triangle of Sadness

(Di sabato 20 aprile 2024) Il celebre attore canadeseè pronto a ritornare sul grande schermo: sta attualmente negoziando per unirsi aldeldelsvedese Ruben Östlund: The Entertainment System Is Down. Ilprogetto cinematografico di Östlund è ancora un enigma. Quello che però sappiamo, è che ilsi concentrerà su una satira sociale che metterà in luce ipocrisie e sfiderà i pregiudizi. Sarà ambientato all’interno di un aereo che, a causa di un malfunzionamento del sistema di intrattenimento, creerà confusione e panico fra i passeggeri a bordo del volo. Ruben Östlund, a Variety, aveva detto che ilè: ” Uno studio su come gli esseri umani interagiscono in questo piccolo laboratorio che è un aereo ed esaminerà come ...

