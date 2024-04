Kate diffonde una foto del figlio Louis I media la pubblicano | Non è manipolata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Una nuovagrafia del principe, scattata da sua madre, è stata pubblicata da Kensington Palace. L’ occasione è la festa di compleanno per i sei anni del terzogenito dei principi di Galles.Leggi anche: Il principe William torna a lavoro dopo l’annuncio del cancro di. “Mi sto prendendo cura di lei” La corte inglese ha voluto espressamente rassicurare sul fatto che questa immagine non è stata modificata. Il precedente cui si è pensato è recente. È stato il polveronetico scatenato da quella diffusa in occasione della Festa della mamma nel Regno Unito, il mese scorso. Questa fu poi ritirata nella vergogna generale per le evidenti manipolazioni di cui la stessa principessa si era presa la responsabilità. Arrivando, infine, alla pubblica confessione del tumore per ...