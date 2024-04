“Kate Middleton costretta a rivelare la malattia” | qualcuno aveva minacciato di diffondere la notizia

L'intelligenza artificiale sta alimentando la disinformazione. Secondo le ultime teorie del complotto sarebbe stata usata per creare il video in cui la principessa del Galles annuncia di avere un ... (fanpage)

Il proliferare di Fake news e teorie del complotto sulla salute della principessa Kate , che ha di recente annunciato in un video di avere un tumore, è stato alimentato da un gruppo legato a campagne ... (fanpage)

La duchessa di York Sarah Ferguson ha condiviso la sua ammirazione per Kate Middleton dopo che la futura regina ha annunciato di essere in cura per il cancro.Continua a leggere (fanpage)