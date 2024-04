Juventus | Locatelli salterà l'eventuale finale di Coppa Italia - ecco perché

“Noi volevamo cercare di fare la stessa partita del primo tempo, ma non ci siamo riusciti. E’ stata una sofferenza, oggi per noi era fondamentale vincere”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus , Manuel Locatelli , dopo la vittoria contro la ...

Manuel Locatelli , centrocampista della Juventus , ha parlato a Dazn dopo per commentare la vittoria per 1-0 conqui stata contro la Fiorentina. CALO NE...

Lazio-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Locatelli ammonito, salta l'eventuale finale - Lazio-Juventus è una sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 2-0 in favore dei bianconeri. Di seguito, tutti gli episodi da moviola.calciomercato

TJ - LAZIO-Juventus 1-0 - Vlahovic vicinissimo al pari! - 12' - LAZIO IN VANTAGGIO, HA SEGNATO CASTELLANOS. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il calciatore svetta superando Alex Sandro e insacca alle spalle di Perin, i biancocelesti dimezzano lo ...tuttojuve

Lazio-Juventus, il risultato LIVE della semifinale di Coppa Italia - Si riparte dal 2-0 dell'andata per la squadra di Allegri. In avvio ci prova Cambiaso, che non trova la porta. Chi passa affronta in finale il prossimo 15 maggio la vincente di Atalanta-Fiorentina ...sport.sky