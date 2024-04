JuDo Il Cus Macerata si fa valere a San Severino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Settebello di medaglie per il Cusal 1° Trofeo Settempeda, manifestazione diandata in scena al "Ciarapica" di Sanper celebrare i 20 anni di attività della locale scuola J-Etic. La kermesse era suddivisa tra la parte baby e quella dagli 11 anni in su, cioè Esordienti A e B, Ragazzi e Cadetti. Quest’ultima ovviamente aveva un maggiore valore dal punto di vista agonistico, i partecipanti sono stati distribuiti su tabelloni o gironi all’italiana di 3-4 atleti omogenei per cintura e peso corporeo e con arbitraggio internazionale. Il Cus si è distinto grazie alle prove di Lorenzo Stacchiotti che si è piazzato al 2° posto, più Gregorio Barucca, Gabriele Boccascino, Flavio Civita e Matilde Maria Mercuri che si sono classificati terzi. Ma soprattutto grazie a due ragazze: Angelica Picciola che ha sbaragliato la ...