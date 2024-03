Arti Marziali | la sezione judo del Cus a Vicenza Argento per Cavallari Lugas al settimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prima uscita stagionale vincente per gli atleti del Cus Ferrara, che hanno partecipato al 6° Trofeo Grisignano di Zocco, disputato al palasport dell’omonimo centro vicentino, una gara riservata alle categorie Esordienti e Cadetti. Agli ordini dei tecnici Eric De la Paz e Francesca Andreolla sono scesi in pedana 5 giovani del vivaio e tutti hanno ben figurato. Prestigiosa medaglia d’per Alicenella categoria Under 15 femminile fino a 63 kg, che vince con autorità due incontri per accedere alla finalissima della competizione, dove viene sconfitta da Elisa Comelli, esperta atleta friulana della Kuroki Tarcento. Chiara Gatti nella categoria U15 femminile -48kg si classifica al 5°perdendo la finale per il bronzo che avrebbe ampiamente meritato per la sua condotta di gara. Perso il primo ...