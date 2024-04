(Di martedì 23 aprile 2024) Il famoso stilista francese, ideatore di strepitosi look, tra cui uno degli ultimi di Zendaya per il press tour del nuovo film “Challengers”, èto. Testimonia tutto su Instagram, infatti il suo ultimo post mostra le piccole braccia dei suoi due figlidi nome Mia e Sun. Simon Portee il marito Marco Maestri sonoti genitori. L’enfant prodige della moda nel post ha mostrato i braccialetti ai polsi dei due bebè, con scritta la data: 20 aprile 2024. Nella didascaliaha scritto: “MIA e SUN, benvenuti sulla terra, nostri amori. Vi amiamo così tanto. Il nostro sogno si è avverato con voi. Papà Marco e papà Simon”. Tra i commenti vip al posto ci sonole congratulazioni di...

Jacquemus diventa padre di due gemelli e arrivano anche gli auguri di Chiara Ferragni - Il famoso stilista francese Jacquemus, ideatore di strepitosi look, tra cui uno degli ultimi di Zendaya per il press tour del nuovo film “Challengers”, è diventato padre. Testimonia tutto su Instagram ...ilfattoquotidiano

Jacquemus diventa papà, sui social arriva la prima foto di Mia e Sun - Il designer francese del brand omonimo e il marito Marco Maestri hanno condiviso via Instagram uno scatto in ospedale dei figli: «Il nostro sogno è diventato realtà» ...cosmopolitan

Simon Porte Jacquemus diventa papà, lo scatto dei due gemelli commuove i fan - Simon Porte Jacquemus è diventato papà. Il designer francese fondatore dell'omonimo brand ha pubblicato la foto dei due gemelli sul profilo Instagram del marchio, dove racconta sia la sua vita lavorat ...fanpage