Simon Porte Jacquemus diventa papà - lo scatto dei due gemelli commuove i fan

Si è detta propensa a una nuova edizione. Simona Ventura non si nasconde e apre le porte a Music Farm con uno scoop : "Ne stiamo parlando" L'articolo Simona Ventura apre le porte a Music Farm e lancia uno scoop : “Ne stiamo parlando” proviene da Novella 2000. (novella2000)

Simone Porte Jacquemus diventa papà, lo scatto dei due gemelli commuove i fan - Lo stilista ha accolto a Mia e Sun, i bambini avuti con il marito Marco Maestri. Su Instagram arrivano le congratulazioni di diverse personalità del mondo della moda, che danno il loro benvenuto ai pi ...fanpage

Inter, pioggia di elogi per Simone Inzaghi dal fratello Pippo: “Ha una grande qualità che a me manca. Lo scudetto Consacrazione” - Il 2 a 1 con cui l’Inter ha piegato il Milan nel posticipo della 33esima giornata di Serie A corona un percorso iniziato ad agosto 2023 e vincente fin dal primo istante. Ma non immune dalle critiche, ...ilfattoquotidiano

Simon Porte Jacquemus e Marco Maestri sono diventati genitori di Mia e Sun: “Un sogno diventato realtà” - Felicemente padri. Simon Porte Jacquemus, 34enne stilista francese e fondatore del marchio di moda Jacquemus, ha annunciato la nascita dei due gemelli Mia e Sun, avuti tramite gestazione per altri con ...gay