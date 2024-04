' Italia prima in Ue per imprenditrici - ultima per occupate'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) L'è al primo posto in Europa per numero die lavoratrici indipendenti, 1.610.000, manella classifica Ue per tasso di occupazione femminile: 53,4% contro la media del 66,1%. E spicca in Europa per un altro record negativo: il maggior numero di giovani donne tra 25-34 anni, 938mila, che non si offrono sul mercato del lavoro. Lo evidenzia un rapporto di Confartigianato su 'luci ed ombre del lavoro femminile in', presentato oggi alla Convention di Donne Impresa Confartigianato. "Lee in generale le donnene - spiega la presidente di Donne Impresa Confartigianato, Daniela Biolatto - soffrono la bassa spesa pubblica per sostenere famiglie e giovani: siamo al ventiduesimo posto in Europa con appena l'1,4% di risorse dedicate a questo ...