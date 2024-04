Primo su Netflix tra i film stranieri c’è il Fabbricante di Lacrime | è la prima volta per un italiano

Netflix ha appena rilasciato il trailer de La madre della sposa , commedia romantica che vede l’iconica Brooke Shields nel ruolo di protagonista. La pellicola, diretta da Mark Waters (Mean Girls, Quel pazzo venerdì), arriverà sulla piattaforma il prossimo 9 maggio, giusto in tempo per la Festa della Mamma. Nel cast anche anche Miranda Cosgrove, Benjamin Bratt, Chad Michael Murray, Rachael Harris e Sean Teale. Il film segue le vicissitudini di ... (cinemaserietv)

