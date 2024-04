Italia-Francia | guerra dell’industria della Difesa

Madrid, 22 apr. (Adnkronos) - "Come vedo l' Italia di Spalletti all'Europeo? Non bene , perchè non sono i favoriti, però con pazienza e fiducia può crescere. Soprattutto la fiducia è importante, perché avete giocatori di qualità, solo che non c'è la ...

Pressione sui rating di questi Paesi Ue, l’allarme di Scope - Secondo i suoi calcoli, Francia, Italia, Germania e Spagna pagheranno insieme quasi 170 miliardi di euro di interessi in più nel 2028 rispetto al 2020. I commenti seguono le previsioni del Fondo ...money

Il Paese più vantaggioso in cui comprare casa: prezzi stracciatissimi - State pensando di comprare casa Magari un investimento come seconda abitazione Ecco il paese più vantaggioso in cui comprare casa.viaggi.nanopress

Amazon Ads: arriva in Italia lo strumento per ideare creatività pubblicitarie con la Gen AI - Amazon Ads ha annunciato il lancio del suo strumento di generazione di immagini per gli inserzionisti pubblicitari in versione beta per l’Italia, oltre che per Francia, Spagna, Germania e Messico ...engage