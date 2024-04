Basket femminile - le migliori italiane della 26sima giornata di A1 | D’Alie e Conte trascinano San Martino ai playoff

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si è conclusa la stagione regolare del massimo campionato italianodie nel weekend si sono scritte le ultime sentenze. Sandi Lupari ha strappato l’ultimo biglietto per i, eliminando di fatto Sassari, mentre Venezia ha chiuso la stagione regionale al primo posto, davanti a Schio. E anche l’ultimaha visto tanteprotagoniste. Partendo proprio dal match decisivo di, decisive nella vittoria di Sandi Lupari contro Sassari sono state Rae Lin, che ha chiuso con 12 punti e ben 7 assist, così come Anastasia, che ha chiuso con 16 punti. Non bastano, invece, alle sarde i 24 punti di Carangelo. Chiude, come detto, al primo posto Venezia e nella ...

Si disputa questo weekend l’ultima giornata del massimo campionato femminile di Basket e se le sentenze sono già state quasi tutte scritte, gli ultimi 40 minuti di stagione regolare saranno decisivi per decretare l’ordine finale e, di conseguenza, gli abbinamenti in chiave playoff e playout. A giocarsi i primi tre posti in classifica sono Venezia e Schio, affiancate a 40 punti, e Bologna, che insegue a due punti di distanza. La Reyer sarà ... (oasport)

Sarà coach Carlo Grilli , a Vigarano già l’anno passato, quest’anno a Mirandola, a guidare la Giara del patron Marco Gavioli nell’ultima gara della regular season, fissata per stasera al Pala Vigarano , con palla a due alle 20.30. Avversaria delle biancorosse sarà la Posaclima Ponzano, certa già di un posto ai play off dopo il successo casa lingo contro Bolzano. Chi invece deve ancora conoscere il proprio destino è la Giara, chiamata a centrare i ... (sport.quotidiano)

Ultima giornata di regular season per la Serie A1 di Basket femminile giocata interamente in contemporanea questa sera, con le partite completate da pochi minuti che hanno decretato soprattutto la griglia playoff. Ecco quindi come sono andate. O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-PASSALACQUA RAGUSA 91-87 dTs L’O.ME.P.S. Battipaglia impiega un tempo supplementare per avere la meglio su una mai doma Passalacqua Ragusa per 91-87. Le campane si aggiudicano il ... (oasport)

Era prevista la partecipazione dell’ Italia a uno dei due tornei pre-preMondiali (in pratica delle qualificazioni all’evento che, a marzo 2026, farà da ingresso nella rassegna iridata). Quest’oggi, tuttavia, la FIP ha rilasciato una nota che rimarca come, invece, la squadra azzurra non disputerà nessun evento di tale genere nel prossimo agosto. In ale nota, in particolare, si legge come la decisione sia stata presa di concerto con lo staff ... (oasport)

La regular season della Serie A1 2023-2024 di Basket femminile è andata definitivamente in archivio ieri emettendo gli ultimi verdetti e delineando soprattutto i tabelloni playoff e playout. La volata finale per il primo posto ha premiato l’Umana Reyer Venezia, che ha beffato le campionesse in carica della Famila Wuber Schio a pari punti (21 vinte e 3 perse il bilancio) grazie ad una migliore differenza canestri nel doppio confronto ... (oasport)

Basket, i migliori talenti Under 13 a San Vincenzo per la nuova edizione del trofeo Carloni - Livorno 22 aprile 2024 – Basket, i migliori talenti Under 13 a San Vincenzo per la nuova edizione del trofeo Carloni ...livornopress

Virtus, scattano i Playoff Scudetto: il prezzo dei biglietti e le modalità di acquisto - La partita si giocherà alle ore 20:00 alla Virtus Segafredo Arena. Di seguito le indicazioni per l'acquisto dei biglietti e tutte le info necessarie. Per questa partita il costo del biglietto sarà di ...bolognatoday

femminile Playout: vittoria oceanica per Crema, sconfitta interna per Cremonese - Destini diversi per le due squadre di Basket femminile cremonesi impegnate nei playout. Crema stravince 71-38 nella tana di Vigevano, con tre giocatrici in doppia cifra. Cremonese invece cade in casa ...sportgrigiorosso