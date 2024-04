Isola - Pietro fischiato dal pubblico in studio | Qui è una tortura

Non solo l’ennesimo battibecco con Sonia Bruganelli, all’Isola dei Famosi Pietro Fanelli continua a stupire gruppo e pubblico. Che però ora comincia a essere stufo di questi atteggiamenti. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di lunedì 22 aprile, “il poeta” ha avuto una piccola discussione con l’opinionista, la quale lo ha ripreso a seguito di un commento poco carino nei suoi confronti mentre difendeva, a modo suo, Khady dalle accuse di poca ... (caffeinamagazine)

Televoto decisamente affollato quello di questa settimana, ieri sera a L’Isola dei Famosi ben sei naufraghi sono finiti in nomination. Sonny Olumati, Pietro Fanelli e Rosanna Lodi sono andati al televoto dopo l’esito delle prove, il gruppo invece ha nominato Daniele Radini Tedeschi e Khady Gueye e i leader (Artur e Aras) hanno scelto Joe Bastianich. Rosanna , Joe, Pietro , Khady , Sonny , Daniele : chi rischia di abbandonare L’Isola . Stando ai ... (biccy)

A quanto pare quello di Pietro Fanelli è un vizio, il ragazzo proprio non ce la fa a non denigrare i programmi televisivi ai quali prende parte. L’anno scorso il poeta ha partecipato a Summer Job (un reality di Netflix) e poco tempo dopo ha parlato così della trasmissione: “sono un ragazzo impulsivo, prendo decisioni di pancia, sono anche megalomane e un po’ narcisista e per questo ho avuto un’idea folle e tragica: quella di accettare di fare ... (biccy)