Vladi - ti dico la verità E partono i fischi dallo studio dell’Isola dei Famosi | Pietro asfaltato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Non solo l’ennesimo battibecco con Sonia Bruganelli, all’Isola deiFanelli continua a stupire gruppo e pubblico. Che però ora comincia a essere stufo di questi atteggiamenti. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di lunedì 22 aprile, “il poeta” ha avuto una piccola discussione con l’opinionista, la quale lo ha ripreso a seguito di un commento poco carino nei suoi confronti mentre difendeva, a modo suo, Khady dalle accuse di poca trasparenza perché ha prima negato e poi confessato di aver mangiato cibo proibito. “No, perdonami Vlady. Ascolta, le parole hanno un loro peso. Quindi vergognatevi non ti devi assolutamente permettere di dirlo. Anche perché io sono pagata per stare qui e tu invece sei pagato per stare lì dove ti trovi. Quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani. Perché così è troppo facile, e ...