Isola dei famosi - daytime 23 aprile | l’ira di Khady e Daniele scatena nuove tensioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 aprile 2024)deidisi abbatte sulle dinamiche del programma Ieri sera è andata in onda su Canale Cinque una nuova puntata dell’dei. Tra emozioni e turbamenti, Luxuria ha riportato in porto la barca. Dopo le consuete Nomination e i saluti di Vladimir, i concorrenti hanno fatto ritorno su Playa Espinada. I malcontenti non tardano ad arrivare nel programma: delusa dai numerosi voti ricevuti dai compagni di gioco,si è mostrata piuttosto turbata, mentreha iniziato a criticare aspramente il comportamento del Leader Artur. LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni, tensione altissima tra i due Su Playa Coco, invece, Pietro ha preso confidenza con la nuova spiaggia: come avrà trascorso le sue ...