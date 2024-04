Sei un buffone Isola dei Famosi - scoppia il caso Spunta un video choc di Pietro Fanelli prima dell’Honduras

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Bufera sudell‘deidopo la puntata andata in onda il 22 aprile inserata su Canale 5. Momenti di tensione, di nuovo, tra l’opinionista Sonia Bruganelli e il naufrago che sta iniziando a soffrire fame e stanchezza ed è stato anche fischiato dal pubblico in studio. Ma andiamo con ordine. Non è risolto il giallo del cibo rubato a “L‘dei“. Qualcuno ha rubato un cestino di riso a un cameraman violando le norme del regolamento, ma non tutti i naufraghi hanno avuto il coraggio di confessare.è stato l’unico naufrago ad ammettere da subito la sua colpa, anche Khadi Gueye e Alvina Verecondi Scortecci confessano di aver mangiato il riso e Khadi viene attaccata dallo studio ...