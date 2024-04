Investiti e uccisi a Napoli - chiesti 12 anni per l’imputato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDodicidi reclusione: ha chiesto il massimo della pena la Procura diper il conducente dell’auto che la notte tra il 29 e il 30 settembre 2023, nel quartiere Fuorigrotta di, sotto l’effetto di alcol e droga ha travolto e ucciso due giovani di 20 e 23, Lucia Morra e Francesco Altamura, che viaggiavano in sella a uno scooter. Il processo per il duplice omicidio stradale aggravato si sta svolgendo con il rito abbreviato davanti al gup diGabriela Logozzo. Duro l’intervento dell’avvocato di parte civile Sergio Pisani, legale della famiglia di una delle due vittime, che ha chiesto al giudice una condanna più pesante di quella formulata dal pm, conforme al reato di omicidio volontario: “in presenza di un soggetto in grave alterazione psicofisica – ha ...