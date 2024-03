(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSessantamilacome “parziale ristoro” per ledi Francesco Altamura e Lucia Morra, i due ragazzia Napoli il 30 settembre 2023 da un 34enne che guidava sotto l’effetto di droga e alcol. Un’ offerta formalizzata ufficialmente oggi davanti al giudice della prima sezione penale di Napoli (collegio 1B) da uno degli avvocati dell’a cui però è stato opposto un secco rifiuto. Prima dell’inizio del processo ledelle due giovanissime vittime, investite e morte sul colpo mentre viaggiavano su uno scooter, hanno esposto uno striscione con il quale hanno invocato “Giustizia certa per Lucia e Checco”. “E’ solo un parziale ristoro, non è sostitutivo, una manifestazione nei confronti della famiglia delle persone offese”, ha ...

Doppio incidente mortale e due morti oggi a Roma . Due persone, due anziani di 81 e 89 anni, hanno perso la vita in due distinti incidenti nella Capitale, uno a Colli Aniene e l'altro in zona... (leggo)

Doppio incidente mortale e due morti oggi a Roma . Due persone, due anziani di 81 e 89 anni, hanno perso la vita in due distinti incidenti nella Capitale, uno a Colli Aniene e l'altro in zona... (leggo)

Investe e uccide due ragazzi, offre 60mila euro alle famiglie. No dei parenti al processo: "L’auto come un'arma, introdurre l’omicidio doloso": Sessantamila euro come "parziale ristoro" per le famiglie di Francesco Altamura e Lucia Morra, i due ragazzi Investiti e uccisi a Napoli il 30 settembre 2023 da un 34enne che guidava sotto l'effetto ...napoli.repubblica

Investiti e uccisi, imputato offre 60mila euro alle famiglie: Sessantamila euro come "parziale ristoro" per le famiglie di Francesco Altamura e Lucia Morra, i due ragazzi Investiti e uccisi a Napoli il 30 settembre 2023 da un 34enne che guidava sotto l'effetto d ...ansa

Due anziani travolti e uccisi a Colli Aniene e al Tuscolano: Due pedoni sono morti dopo essere stati Investiti da auto in due distinti incidenti stradali avvenuti nella mattinata a Roma, uno a Colli Aniene e l'altro in zona Tuscolana. Sul posto sono… Leggi ...informazione