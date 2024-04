Internazionali d’Italia - Binaghi sogna il quinto Slam a Roma | Le prospettive ci sono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 – "Siamo un po’ stufi di arrivare secondi”. Angeloguarda in prospettiva nel momento d’oro del tennis Italiano e ci fre a occhi aperti un….nella Capitale, proprio mentre si alza il sipario sugliin programma al Foro Italico dal 6 al 19 maggio. Un’ennesima edizione da record, in cui si punta a superare i 350mila spettatori e che vedrà pure la presenza di un campo in piazza del Popolo. Un evento in cui “il tennis italiano e la federazione sirilanciati e viaggiano a livelli altissimi”. Parola, che prosegue: “Jannik Sinner è secondo, siamo secondi al mondo perché ciglichepiù grandi di ...