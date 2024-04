Inter - Scudetto del mercato | Thuram game-change - ha fatto dimenticare Lukaku e polverizzato le griglie estive

Anche Google celebra il 20esimo scudetto dell’Inter , conquistato matematicamente nella sera di lunedì 22 aprile nel derby. La vittoria sul Milan per 2 a 1 ha fatto scoppiare i festeggiamenti dei tifosi, Così come quelli dei calciatori che si sono riversati nelle strade cittadine di Milano. Il noto motore di ri cerca statunitense si è unito al coro, predisponendo una speciale animazione al click di alcune specifiche voci. Se nella barra di ... (ilfattoquotidiano)

Sono ufficialmente venti, con cinque giornate di anticipo, gli scudetti vinti dall’Inter nella sua storia. Un traguardo che permetterà al club nerazzurro di cucire la seconda stella sul petto a partire dalla prossima stagione. Rivivi insieme ai nostri video la grande festa dopo il derby vinto per 1-2 contro il Milan. festa GRANDE – Da San Siro a Piazza Duomo: l’Inter e i suoi tifosi, in grande simbiosi come sempre, hanno festeggiato non ... (inter-news)