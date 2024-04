Inter - nel corso della festa in Piazza Duomo compare anche una bara rossonera VIDEO

Alcuni numeri romani, poche lettere. Piccolo sforzo, massimo risultato. l’ex presidente della Juve ntus Andrea Agnelli , attualmente inibito, ha commentato in modo lapidario la conquista del 20esimo Scudetto dell’ Inter , arrivata matematicamente con la vittoria nel derby con il Milan, rivendicando la sua fede bianconera. In poche ore, il breve post su X ha fatto il giro del web e ha ricevuto un’on data di commenti da parte dei tifosi ... (ilfattoquotidiano)

L’ Inter prosegue le celebrazioni – che continueranno a lungo, c’è da scommetterci – per il memorabile Scudetto della seconda stella . L’ultimo VIDEO mostra un’ulteriore festa. IN VOLO – Un dirigibile tutto nerazzurro, con il logo dell’ Inter e appese due stelle. È il protagonista del VIDEO di stamattina della società, che continua i festeggiamenti per il ventesimo Scudetto . Un traguardo cercato da tempo, voluto e conquistato ieri sera, battendo ... (inter-news)

L’Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto e ha messo la seconda stella, superando il Milan (fermo a 19) proprio nel derby vinto per 1-2 lunedì sera. E come diversi tifosi fanno notare sui social, non sono ancora arrivati i complimenti dei rossoneri per la conquista del tricolore: la tifoseria Interista ha sottolineato come nel 2021/2022, quando furono i Milanisti a vincere il titolo, i rivali avessero provveduto tempestivamente a fare i ... (sportface)