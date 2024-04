VIDEO – Scudetto Inter - la seconda stella vola nel cielo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) L’prosegue le celebrazioni – che continueranno a lungo, c’è da scommetterci – per il memorabiledella. L’ultimomostra un’ulteriore festa. IN VOLO – Un dirigibile tutto nerazzurro, con il logo dell’e appese due stelle. È il protagonista deldi stamattina della società, che continua i festeggiamenti per il ventesimo. Un traguardo cercato da tempo, voluto e conquistato ieri sera, battendo 1-2 il Milan nel derby. Per una notte che non potrà mai essere dimenticata, per quanto carica di significato anche a livello di rivalità cittadina. Stato dell’ordine: preso in carico #Forza#IM2Stars pic.twitter.com/n0jtQRtvb4 —(@) April 23, ...