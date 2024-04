Verso Milan-Inter | Ignazio La Russa | i cugini sono tristi | meglio vincere in casa nostra…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 aprile 2024)La, tifosoista, ha parlato della possibilità che i nerazzurri vincano lo Scudetto nel derby Dopo il deludente pareggio del Mapei Stadium, ilsi è tuffato in una settimana chiave per la sua stagione. Giovedì ci sarà l’attesa sfida contro la Roma allo stadio Olimpico, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una partita a cui è legata la speranza di una vittoria per il club e di restare sulla panchina per Stefano Pioli. Lunedì 22 poi ci sarà il derby contro l’, indei rossoneri. La stracittadina è sempre una sfida particolare, ma questa lo sarà ancora di più. La squadra di Inzaghi infatti ha 14 punti di vantaggio su quella di Pioli e quindi, in caso di vittoria, ...