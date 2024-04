Pagelle Inter Cagliari | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 14 aprile 2024) I TOP, i FLOP e iaidelvalido per la 32esima giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-5-2): Sommer 5.5; Bisseck 5.5, Acerbi 5.5, Bastoni 6 (41’st Buchanan sv); Darmian

L’Inter spreca una grande chance in ottica Scudetto: pareggio con il risultato di 2-2 contro il Cagliari. Diversi 7 in campo, tra cui Hakan Calhanoglu . Malissimo Francesco Acerbi , insufficienza. Le ... (inter-news)

Le Pagelle di Inter-Cagliari: la difesa traballa, Ranieri azzecca i cambi - Alessandro Bastoni 5,5: Anche lui è cresciuto in maniera esponenziale nell'arco della stagione ma in generale da quando è arrivato all'Inter. Questa sera, però, non è preciso su entrambi i gol segnati ...ilgiornale

Inter-Cagliari 2-2, le Pagelle: Acerbi disattento, Viola è l'uomo in più di Ranieri - E' il terzino il principale colpevole in casa Inter Francesco ACERBI 4,5 - Si disInteressa di Shomurodov in occasione dell'1-1 e lascia libero Lapadula sul 2-2, errori gravissimi Alessandro BASTONI 6 ...eurosport

Le Pagelle dell'Inter dopo il pareggio contro il Cagliari - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn