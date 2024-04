Inter - festa Scudetto | che notte in Piazza Duom - a Milano un dirigibile nerazzurro con le due stelle VIDEO

L’ Inter ha vinto lo scudetto e l’ha fatto nella partita principale possibile, quella contro il Milan. Un derby già entrato nella storia e festeggiato – adeguatamente – già in campo : il VIDEO . festa CONTINUA – Al triplice fischio dell’arbitro Andrea Colombo l’incubo del Milan e il sogno dell’ Inter è diventato realtà: lo scudetto nel derby! Un traguardo memorabile, clamoroso, fino a poco tempo fa impensabile. Che rimarrà per sempre nella storia ... (inter-news)

Nella lunga notte di festa di giocatori e tifosi Inter isti per lo scudetto della seconda stella, se segnala questo episodio. Affacciato da un balcone di Piazza Duomo Nicolò Barella guida i cori e stoppa quelli di insulti verso Theo Hernandez . Fa segno ai tifosi di ferma rsi e poi ne intona uno per Dumfries ( video tratto da X) (panorama)

Il godimento per una vittoria che rimarrà storica, perché vale lo Scudetto della seconda stella e perché celebrata nel derby, come mai successo nella storia. È la notte di festa dell’Inter, è l’incubo del Milan. Costretto a vedere i cugini esultare mentre giocava in casa a San Siro. Durante la partita, i rossoneri hanno provato a sostenere la squadra, nonostante il doppio durissimo colpo di Acerbi e Thuram. In molti sono rimasti fino alla fine, ... (ilfattoquotidiano)