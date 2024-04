Inter - festa scudetto | Barella ferma gli insulti a Theo Hernandez I video

(Di martedì 23 aprile 2024) Nella lunga notte didi giocatori e tifosiisti per lodella seconda stella, se segnala questo episodio. Affacciato da un balcone di Piazza Duomo Nicològuida i cori e stoppa quelli diverso. Fa segno ai tifosi dirsi e poi ne intona uno per Dumfries (tratto da X)

Continuano i festeggiamenti dell’ Inter per il 20° Scudetto e la seconda stella. Nella mattinata di oggi un dirigibile , con stemma dell’ Inter al centro e due stelle attaccate sotto, ha sorvola to i cieli di Milano . Il club nerazzurro ha postato il video su X con scritto “Stato dell’ordine: preso in carico”. Stato dell’ordine: preso in carico ?#Forza Inter #IM2Stars pic.twitter.com/n0jtQRtvb4 — Inter ?? (@ Inter ) April 23, 2024 The post Festa ... (sportface)

Festa fino all’alba per i giocatori dell’ Inter e tutti i loro tifosi. I nerazzurri sono campioni d’Italia e nella notte hanno fatto baldoria per questo splendido traguardo, raggiunto nel derby di Milan o di ieri sera. Giocatori e dirigenti dell’ Inter hanno festeggiato lo scudetto in un hotel vicino allo stadio di San Siro e poi, alcuni calciatori, sono andati in Piazza Duomo, affacciandosi da un balcone per salutare i tifosi ancora in pieno ... (calcioweb.eu)

Il godimento per una vittoria che rimarrà storica, perché vale lo Scudetto della seconda stella e perché celebrata nel derby, come mai successo nella storia. È la notte di festa dell’ Inter , è l’ incubo del Milan . Costretto a vedere i cugini esultare mentre giocava in casa a San Siro. Durante la partita, i rossoneri hanno provato a sostenere la squadra, nonostante il doppio durissimo colpo di Acerbi e Thuram. In molti sono rimasti fino alla fine, ... (ilfattoquotidiano)

Andrea Agnelli e lo sfottò all'Inter per la seconda stella: «Noi vinta nel maggio 1982» - Non è tardato ad arrivare lo sfottò di Andrea Agnelli per lo scudetto della seconda stella vinto dall’Inter nel derby contro il Milan. «XVI.V.MCMLXXXII». Ovvero ...ilmessaggero

Milan, figuraccia mondiale: musica techno per non farsi esultare in faccia. “Sembrava un rave” - Dagli idranti di Barcellona alla musica techno di Milano. Reazioni senza stile da parte degli sconfitti, goduria per i trionfatori ...fcinter1908

Inter, Barella ferma i cori contro Theo Hernanez VIDEO - Nelle strade di Milano è partita la grande festa per la seconda stella dell'Inter. I nerazzurri hanno conquistato la seconda stella vincendo il derby con il ...footballnews24