Incidente sull’A1 tra San Giuliano e San Donato - auto resta schiacciata tra due tir | grave un 50enne

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 23 aprile 2024 –stradale, questa mattina verso le 10.30, sulla A1 direzione Bologna, nel tratto tra Sane SanMilanese. Stando a una prima ricostruzione, un’mobile, per cause in corso di accertamento, è stata tamponata da un tir andando a sbattere su un altroarticolato e rimanendo inevitabilmente. Il conducente della vettura, un italiano di 50 anni, ha avuto la peggio. Estratto dal personale del Distaccamento di piazzale Cuoco, è stato trasportato in codice rosso dall'elisoccorso del 118 al San Gerardo di Monza. A rimanere ferito nell'impatto anche l'autista del tir che ha tamponato la macchina, un uomo di 56 anni, trasportato in pronto soccorso con codice giallo. Illeso il conducente del mezzo pesante in testa al ...