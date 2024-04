Incendio in una villa di Sant' Angelo Lodigiano - l’allarme della famiglia | Il tetto sta bruciando

(Di martedì 23 aprile 2024)(Lodi), 23 aprile 2024abitazione, le fiamme lambiscono il. Paura, nella prima serata del 23 aprile 2024, in una abitazione privata di. I residenti hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco per l'del loro. Il rogo, le cui cause sono da accertare, ha interessato una villetta a schiera in via San Carlo Borromeo. Una fitta nuvola di fumo nero si è alzata in cielo all'imbrunire e ha preoccupato parecchio gli abitanti del quartiere. Per fortuna, però, non si è ferito nessuno. I pompieri sono prontamente interventi dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario locale con tre mezzi. Sono arrivate in posto una autopompa, una autoscala e ...

