Quarrata | incendio in soffitta - crolla il tetto di una casa Famiglia in salvo

incendio in abitazione a Quarrata, crollo parziale del tetto - Un incendio si è sviluppato ieri sera nella soffitta di un'abitazione a Quarrata (Pistoia), provocando anche il crollo parziale del tetto. Da quanto spiegato dai soccorritori, nessuna delle persone pr ...ansa

