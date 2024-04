In Europa apre il primo impianto pilota per la produzione di pesce coltivato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 aprile 2024) «Con le strutture della nostra nuova sede, possiamo continuare a sviluppare i nostri prodotti e prepararci intensamente per il futuro ingresso sul mercato dei pesci coltivati. Stiamo così gettando le basi per rifornire i primi mercati. Ad Amburgo abbiamo le condizioni ideali per continuare a crescere e ridurre continuamente i costi di». Sebastian Rakers, co-fondatore e co-CEO di Bluu Seafood, ha le idee chiare sul futuro del consumo diincosì come nel resto del mondo. Proprio per questo la sua Bluu Seafood, azienda biotecnologica europea specializzata in coltura cellulare, si è trasferita da Lubecca ad Amburgo, "abbandonando" il suosu scala di laboratorio in cambio della nuova sede di 2.000 metri quadrati. La nuova sede dispone di zone dedicate alla ricerca personalizzata, alla ...