Droga e pistola in casa a Pozzuoli | arrestato 22enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Trovato in possesso di cocaina durante un controllo a, inaveva unae altraSono quasi le 22 aquando i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia notano A. N. G. mentre passeggia a via Lucilio. Il ragazzo,del posto, è noto alle forze dell’ordine e i militari decidono di controllarlo. Perquisito, i militari lo trovano in possesso di 10 grammi di cocaina. I carabinieri decidono di estendere la perquisizione anche adel, dove hanno rinvenuto e sequestrato altri sessanta grammi dello stesso stupefacente. Trovata e sequestrata anche unacalibro 9 con matricola abrasa e pronta all’uso. Nel caricatore, infatti, 10 proiettili. Hanno così ...