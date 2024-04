Tredicesima - in arrivo il bonus da 80 euro | per quali redditi e come funziona

Tredicesime, in arrivo il bonus da 80 euro: per quali redditi e come funziona - Per i redditi da lavoro più bassi, quelli fino a 15 mila euro, quest’anno la Tredicesima sarà più ricca. È una dei punti del nuovo decreto attuativo della ...ilmattino

Irpef, novità Tredicesima: fino a 80 euro di bonus, premi di produttività e social card - Dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri la bozza del decreto legislativo sul riordino Irpef: i lavoratori con reddito fino a 15mila euro nella Tredicesima riceveranno un incremento fino a 8 ...notizie

Irpef, aumenti Tredicesima fino a 80 euro per redditi sotto i 15mila euro: cosa prevede la bozza in cdm e cosa cambia - Parte la revisione della tassazione sui redditi dei lavoratori dipendenti, autonomi, agrari e per i redditi d'impresa. Arriva infatti domani in consiglio dei ministri per l'esame ...ilmattino