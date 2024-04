Il video di tre ragazzi che frantumano il volto di un tabaccaio a Milano | volevano rubargli l’orologio

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – martedì 23 aprile – Selin vuole licenziarsi, visto che ora ha dichiarato apertamente di essere innamorata di Demir, ma lui le impone di completare un periodo di otto settimane. Il Video Mediaset per rivedere la trentanovesima puntata. (superguidatv)

Nuovo appuntamento oggi lunedì 22 aprile 2024, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Catalina capisce che Lorenzo ha teso loro una trappola con la clausola del contratto che gli permette di tenere una parte della Promessa e lei si sente in colpa per non aver saputo evitare lo sbaglio, ma sia Romulo che Simona la consolano dicendo che agli errori si può rimediare. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da ... (superguidatv)