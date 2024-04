Il tradimento del migliore amico e l' errore di umanizzare i cani

Nuovi colpi di scena nella già intricata separazione tra Totti e Ilary . Stando ad alcune indiscrezioni, l’ex capitano della Roma sarebbe in possesso di alcune prove che dimostrerebbero un’ulteriore relazione extraconiugale dell’ex moglie. Il Pupone sarebbe intenzionato a portarle in tribunale nella causa di Divorzio contro la conduttrice , già accusata da lui di un presunto flirt con il personal trainer Cristiano Iovino. Divorzio Totti e Ilary : ... (dilei)

Nuovi colpi di scena nella già intricata separazione tra Totti e Ilary . Stando ad alcune indiscrezioni, l’ex capitano della Roma sarebbe in possesso di alcune prove che dimostrerebbero un’ulteriore relazione extraconiugale dell’ex moglie. Il Pupone sarebbe intenzionato a portarle in tribunale nella causa di Divorzio contro la conduttrice, già accusata da lui di un presunto flirt con il personal trainer Cristiano Iovino. Divorzio Totti e Ilary : ... (dilei)

Prodi e le critiche a Schlein: «Io non sono un suggeritore, il Pd dia l’esempio» - Per il Professore è un errore candidarsi per l’Europa e poi non andarci se eletti. Inoltre: la segretaria non lo aveva avvisato della sua scelta ...corriere

Siria-Iran, Assad volta le spalle agli ayatollah: sospetti di tradimento e crepe nell’asse contro Usa e Israele - Sospetti di tradimento, agenti infiltrati e “doppio gioco” mediorientale. L’attacco di Israele al consolato iraniano a Damasco che ha colpito il comando delle forze Quds ...ilmessaggero

“Ho visto il logo di Tinder sul telefono di mia moglie, cosa faccio”: il racconto a Catteland - Inizia così il racconto di Giacomo, ascoltatore al telefono con Alessandro Cattelan, che ha confessato di aver scaricato la famosa app di incontri nonostante sia sposato. Lo ha fatto, dice lui, ...deejay