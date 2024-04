Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Matilde scioccata dal tradimento di Vittorio!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di domenica 14 aprile 2024) Le prossime puntate de Ilpromettono scintille e colpi di scena, con le vite dei protagonisti che si intrecciano in un vortice di emozioni e sconvolgimenti. La vicinanza forzata traConti e Marta Guarnieri porterà a un bacio appassionato, scatenando la gelosia e la confusione. Tancredi di Sant’Erasmo, tuttavia, deciderà di rivelare tutto aFrigerio, sperando di riconquistarla. Temptation Island 2024: svelata la data d’inizio. Presto in onda Ilsotto Shock per il bacio tra Marta eLa scoperta dellascerà...