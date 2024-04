Hockey Symbol - il sogno continua Vittoria contro Seregn - promozione possibile

Hockey. La corsa della Symbol: alle 18 riceve Seregno per un sogno chiamato A1 - Grazie ai recenti risultati l’obiettivo della promozione è tornato di prepotente attualità. L’avversario però è da temere.ilrestodelcarlino

Hockey pista: TR Azzurra – Thiene è un match che può valere la stagione - Stasera al “Dal Lago” i ragazzi di Campanati, ancora primi in classifica, ospitano i vicentini che li seguono a una lunghezza. Il tecnico novarese chiede ai suoi una prestazione più concreta ...lavocedinovara

Rangers Ascent To The Presidents' Trophy Can Be Credited To MSG Home Ice -- Bodes Well For The Cup Playoffs - On home this season the Rangers finished with a 30-11-0 record for 60 points, tying a franchise record for the most home wins.thehockeynews