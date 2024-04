Il Senato approva il ddl Valditara sul voto in condotta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2024 Con una votazione di 74 sì, 56 no e nessun astenuto ilhato il disegno di legge messo a punto dal ministro dell'Istruzionesulin, che mira proprio a dare peso a quest'ultimo introducendo una casistica dettagliata. Per la scuola secondaria di secondo grado, se non si ha almeno il 7 innon si può essere ammessi all'anno successivo o all'esame di maturità. In caso di 6, invece, si dovrà sostenere un elaborato di educazione civica. Con il 5 si verrà bocciati. Il provvedimento passerà adesso alla Camera dei Deputati. /Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

