Il Rolex da 3,5 milioni di dollari che ha appena stabilito un record d' asta

(Di martedì 23 aprile 2024) È il coltello da formaggio più costoso mai venduto. Durante il fine settimana, alle aste del Monaco Legend Group, una lama gialla affilata destinata a tagliare a cubetti il Gruyères e Comtés, con la frase It's a Good Watch stampata sopra, è stata battuta per 3,5di. Il prezioso oggetto era accompagnato da un cronografounico al mondo, mai reso disponibile al pubblico. Il prezzo di vendita haunsia per i tagliatori di formaggio sia per questo particolare e ricercato modello. Il4113 non è nuovo aid'. Nel 2011 è stato il primo esemplare del marchio a superare la soglia del milione di. Cosa lo rende tanto speciale? Per cominciare, è incredibilmente raro. ...

Hanno messo in piedi una maxi-frode ai danni dell'Ue , usando i fondi del Pnrr per l'acquisto appartamenti, ville signorili, orologi di pregio ( Rolex ), oro e automobili di lusso...

IL BLITZ. fatture false per 61 milioni , crediti fittizi per 7 milioni e riciclaggio per 5 milioni . Una maxi operazione della Guardia di finanza ha coinvolto anche la Bergamasca : arrestati i responsabili e sequestrati beni per 15 milioni .

Milano, preso a calci e pugni in faccia per strappargli Rolex da 50mila euro: 3 arresti - In manette tre giovani, un italiano, un serbo e un brasiliano. Vittima il titolare di una tabaccheria in centro città ...adnkronos

Bambino ucciso dai pitbull a Eboli: “Strappato dalle braccia dello zio, erano impazziti” - I pitbull che hanno aggredito un bambino di 13 mesi a Eboli, in provincia di Salerno, “lo hanno ucciso strapazzandolo come una bambola di pezza con cui giocare”. I cani “sembravano impazziti, non lo l ...ilfattoquotidiano

