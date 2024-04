Venezia | maxi frode europea da 600 milioni sui fondi Pnrr | 24 arresti | sequestrate ville | Rolex | Lamborghini e Porsche

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Oltre 600di euro sequestrati e 24 persone arrestate. E’ l’esito di unaai danni della Unionesuiscoperta dalla Guardia di finanza di. Del totale delle ordinanze, hanno spiegato i vertici della Gdf nel comando provinciale di Mestre, 8 sono in carcere, 14 aglidomiciliari e due sono interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Sono oltre 150 i finanzieri che stanno eseguendo perquisizioni sul territorio nazionale, in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, FriuliGiulia, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, anche con l'ausilio di unità cinofile “cash dog”. Le misure cautelari nei confronti di 24 persone sono state ...

