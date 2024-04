Il Real Madrid non perde mai - quando perde lo fa per contribuire allo spettacolo El Paìs

Questa sera alle 21, allo Wizink Center, il Real Madrid ospita il Baskonia nella sfida valida per gara 1 dei playoff-quarti di finale di Eurolega. Un confronto tutto spagnolo che apre questa serie di partite al meglio delle 5 e che molto potrà dire sul finale della stagione europea che vede i blancos come gli assoluti favoriti dopo la fase a gironi dominata in lungo e in largo. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità sulla sfida e ... (metropolitanmagazine)

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Real Madrid-Baskonia, valida come gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Comincia la serie tra queste due squadre, che hanno chiuso rispettivamente al primo e ottavo posto la regular season. Dopo aver vinto l’edizione 2022/2023, il Real si è confermato come la squadra da battere anche in questa stagione, e arrivando quindi con i favori del pronostico in questo derby spagnolo contro ... (sportface)