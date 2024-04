Il Ravenna torna a sognare la vetta Ricorso del Forlì contro il Carpi

È un Ravenna col morale Tornato finalmente alto, quello che sta ultimando la preparazione in vista del big match di domenica al ‘Cabassi’ di Carpi, contro la più immediata delle inseguitrici, vice capolista a -1. Ed è un Ravenna – a 8 turni dalla fine della regular season – consapevole, fra le altre cose, di essere Tornato padrone del proprio destino. I giallorossi sono in vetta alla classifica dalla quarta giornata (in condominio con la ... (sport.quotidiano)

Dall’emergenza all’abbondanza. Funziona più o meno così nel Ravenna che sta preparando la sfida casalinga di Domani al Benelli contro l’Aglianese. Dopo il -5 della scorsa settimana, mister Gadda tornerà ad avere l’imbarazzo della scelta, anche se dovrà fare a meno di Nappello che, nel frattempo, è stato squalificato per la seconda volta in questa stagione. Per la difesa, rientrano Agnelli e Magnanini da squalifica, e Spezzano da infortunio, ... (sport.quotidiano)