Domani in campo Sorride il Ravenna | torna Diallo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Dall’emergenza all’abbondanza. Funziona più o meno così nelche sta preparando la sfida casalinga dial Benelli contro l’Aglianese. Dopo il -5 della scorsa settimana, mister Gadda tornerà ad avere l’imbarazzo della scelta, anche se dovrà fare a meno di Nappello che, nel frattempo, è stato squalificato per la seconda volta in questa stagione. Per la difesa, rientrano Agnelli e Magnanini da squalifica, e Spezzano da infortunio, dopo il forfait in corso d’opera nel match esterno di Riozzo contro il Sangiuliano City. A centro, Campagna ha smaltito il problema muscolare ed è di nuovo utilizzabile. La notizia più incoraggiante è tuttavia quella del ritorno di Cherif, al centro dell’attacco. L’ariete di Monrovia, caduto nella trappola delle provocazioni nel match casalingo contro il Lentigione, e ...