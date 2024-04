Il principe Harry furioso e in lacrime | ecco la vendetta su Carlo e William

(Di martedì 23 aprile 2024) Emergono nuovi retroscena sulla faida familiare della monarchia inglese. Stando a quanto rivelato dall’esperto reale Tom Quinn, ilnon avrebbe preso bene la decisione del padre di sfrattarlo da Frogmore Cottage. “era assolutamentee inper essere stato sfrattato da Frogmore”. La residenza si trova nella tenuta Frogmore, parte di Home Park a Windsor, in Inghilterra.e Meghan l’hanno ricevuta come regalo di nozze dalla Regina Elisabetta II, dopo il matrimonio nel 2018. Costruita nel 1800, vanta ben dieci stanze.Leggi anche: “è ossessionato da Meghan”: il retroscena sull’amore dei duchi di SussexLeggi anche:, il vero motivo della rottura: “Una frase di troppo prima del ...

Il Duca di Sussex Harry , possibile svolta : oramai ne sono tutti sicuri . Gli ultimi aggiornamenti Nell’estate dello scorso anno insieme alla sua compagna Meghan presero la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti D’America, precisamente in California. Un chiaro segnale contro la famiglia reale del Regno Unito con il loro allontanamento. Una notizia che non passo assolutamente inosservata. I due pare che si stiano trovando proprio bene negli ... (cityrumors)

Il principe Louis compie 6 anni: chi è il figlio più piccolo (e irriverente) di William e Kate - È il bersaglio preferito dei fotografici, come suo zio Harry quando aveva la sua età. Scatenato, irriverente, indomabile: il 23 aprile il ...repubblica

Harry Potter, ecco perché non vogliamo rivedere questa scena dei film nella serie TV - Una scena creata appositamente per i film di Harry Potter non dovrebbe avere motivo di far parte della serie TV ...serial.everyeye

"Harry ama Meghan ossessivamente, non la lascerà mai": le parole dell'esperta - Secondo Ingrid Seward, la duchessa di Sussex resterà felicemente con il marito 'fintanto che avrà il controllo ...adnkronos