Principe Harry - possibile svolta | ora ne sono tutti sicuri

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Duca di Sussex: oramai ne. Gli ultimi aggiornamenti Nell’estate dello scorso anno insieme alla sua compagna Meghan presero la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti D’America, precisamente in California. Un chiaro segnale contro la famiglia reale del Regno Unito con il loro allontanamento. Una notizia che non passo assolutamente inosservata. I due pare che si stiano trovando proprio bene negli USA. A quanto pare, però, starebbero pensando di ritornare in Inghilterra. Ma solo momentaneamente. Almeno questo è quello che fanno sapere gli esperti.(Ansa Foto) Cityrumors.ite Meghan, quindi, stanno decidendo di tornare nel Regno Unito con un solo scopo: quello di dire ...