Il Parlamento Ue approva il nuovo Patto di stabilità Ma i partiti italiani si astengono

(Adnkronos) – Il Parlamento britannico ha approvato il disegno di legge per il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo entrati illegalmente nel Regno Unito, dopo un'interminabile battaglia tra la Camera alta, riluttante ad accettare il testo, e la Camera bassa. La Camera dei Lord è stata impegnata in una lunga battaglia sul Safety of Rwanda […] (periodicodaily)

