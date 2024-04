Il momento più pericoloso Il pessimismo dell' esperto | ora la guerra aperta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Gli attacchi reciproci tra Israele e Iran stanno facendo sprofondare il Medio Oriente nel baratro. Ma ora cosa succederà? “Ilpiùdi qualsiasi rivalità geostrategica, è quando le parti cercano di modificare le regole del gioco. E, ora, siamo in questa fase”, la lettura a Il Giornale di Ali Vaez, direttore del progetto Iran del Crisis Group, organizzazione internazionale per la prevenzione dei conflitti. “Sono state oltrepassate - spiega l'- importanti linee rosse. Entrambe le parti hanno preso di mira direttamente il territorio del nemico e hanno dimostrato molta più tolleranza per il rischio rispetto al passato. Anche se questo giro non si è concluso in un conflitto allargato, al prossimo e inevitabile round, a causae nuove regole del gioco ancora nebulose, la probabilità sarà molto più ...