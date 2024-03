Corno alle Scale Piste chiuse per meteo avverso

(Di sabato 2 marzo 2024) Causa maltempo non si scia alper tutto il fine settimana. Lo ha annunciato sui propri canali social il comprensorio sciistico lizzanese: "Causa avverse condizioni atmosferiche la stazione è momentaneamente chiusa". Impianti fermi e, quindi. "Speriamo di riaprirla la settimana prossima grazie alla neve prevista nella giornata di domenica", dicono i gestori. Negli ultimi giorni, la pioggia caduta anche a quote alte ha compromesso il manto nevoso, in una stagione invernale che definire anomala è un eufemismo.

