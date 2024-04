Il matrimonio finisce in tribunale | Bevevano vino a canna e facevano pipì in piscina La sposa era in lacrime

"Ti taglio la testa”, ha minaccia to con queste parole, accompagnate da una mimica inequivocabile, la proprietaria della villa dove si stava svolgendo il suo ricevimento di nozze. Motivo? Il novello sposo , così come la comitiva di invitati, era completamente ubriaco ma desiderava continuare a bere e aveva capito che dopo il taglio della torta non sarebbe più stato servito vino. Il neo sposo , 34 anni, ha anche insultato la proprietaria e ... (ilgiorno)

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Non tutte le ciambelle riescono col buco e anche un evento gioioso come un battesimo o un matrimonio può finire male, molto male. A Napoli un battesimo si è concluso con una maxi- rissa con mazze da baseball e sparatoria fuori la chiesa, per non parlare del matrimonio più breve del mondo finito dopo pochi minuti dal fatidico sì. In questo articolo parliamo di un altro matrimonio finito in rissa , un episodio che ... (dayitalianews)

